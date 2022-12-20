UN秘书长：俄乌战争短期会持续 盼明年战事终了

（法新社纽约联合国总部19日电） 联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他对俄乌战争能否短期内结束感到悲观，但希望战事能在明年底前终结。

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古特瑞斯在纽约举行一年一度的年终记者会，他告诉媒体说：「近期内能否有效和平谈判，我并不乐观。」

俄罗斯2月底举兵入侵乌克兰，至今已有10个月了。但战事未显示出缓和迹象。今天，俄罗斯出动一批攻击型无人机，袭击基辅的关键基础设施。

法新社报导，古特瑞斯在纽约联合国总部说：「我确实相信军事对峙会持续下去。」

他又说：「我认为我们仍须等待一阵子，才有可能有认真的和平谈判，我不认为近期有机会。」

在俄乌冲突初期，各国代表团之间展开数回合和谈，但谈判很快陷入僵局。

乌克兰表示，俄罗斯必须完全撤军才能会谈。

上个月，一位乌克兰高层官员表示，任何不是根据国际公认的乌克兰边界的讨论，都是「无法接受」。

古特瑞斯今天表示，他「强烈」希望能在2023年实现和平。

他提到假如没有达成协议，乌克兰人、俄罗斯社会与全球经济将必须承担「后果」。受到俄乌战争冲击，全球经济正在对抗粮食与能源价格飙升。

古特瑞斯说：「这些都是让我们竭尽所能在2023年底前达成和平解决办法的理由。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP