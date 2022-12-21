俄国启用西伯利亚东部天然气田 提升对中出口

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭今天宣布启用东西伯利亚（Eastern Siberia）的科维克塔（Kovykta）天然气田，在莫斯科当局与西方关系趋于紧张之际，这处气田可让俄罗斯提升对中国的出口。

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蒲亭（Vladimir Putin）透过视讯参与电视转播的仪式，他说：「我们将启用独一无二、东西伯利亚最大的科维克塔气田，其天然气可采蕴藏量有1.8兆立方公尺。」

他还说，启用这处气田将大大促进俄罗斯东部区域的社经发展。

在蒲亭同意启用后，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）执行长米勒（Alexei Miller）表示：「科维克塔气田已投入运作。」

自莫斯科政府开始攻打乌克兰以来，俄罗斯与欧洲各国关系更加紧绷，俄国出口至欧洲的天然气减少。

俄国以西西伯利亚（Western Siberia）和北极的气田供应天然气给欧洲，没有管线可把这些气田的天然气输往中国，但俄国大约10年前开始致力开发新气田和兴建「西伯利亚之力」（Power of Siberia）管线，把天然气输往这个快速扩张的市场。

第一条「西伯利亚之力」管线于2019年底运作，并开始把天然气从东西伯利亚输往中国。莫斯科政府还打算兴建「西伯利亚之力2号」管线，成为俄国在面临西方制裁下望向中国的又一迹象。

© 2022 AFP