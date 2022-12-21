塔利班再出手打压 禁止女生上大学

（法新社喀布尔20日电） 塔利班当局今天下达全国禁令，严禁阿富汗女性接受大学教育，延续这个强硬派伊斯兰组织打压女性受教权与自由的作为。

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塔利班（Taliban）去年拿下政权时曾保证会以较温和的方式行事，如今却不顾国际社会怒吼，对女性生活各个层面加诸更多的限制。

一封有高等教育部长纳丁（Neda Mohammad Nadeem）签名、寄发给所有公私立大学的信函写说，「通知贵校即刻实施上述的女性教育中止令，直到另行通知」。

不到3个月前，阿富汗全国有数千名年纪不一的女性刚参与大学入学考试，许多立志将来踏上教书或行医的职涯。

塔利班接管阿富汗政权以来，各大院校即被迫实施新规，包括男女隔离的教室和入口；同时，替女性上课的教授也只能是女性或年纪较大的男人。

阿富汗十多岁女孩大多已被禁止接受中等教育，严重限制了大学入学率。

而女性也被逼着离开许多政府公职，或是遭减薪以待在家里。她们不得在无男性亲属陪同下出门旅行，外出必须全身上下包得密不通风，最理想的装扮就是套上传统罩袍波卡（burqa）。

而在11月，女性也被禁止前往公园、游乐场、健身房以及公共澡堂。

© 2022 AFP