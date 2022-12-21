拜登签署新法 禁止私人饲养大型猫科动物

（法新社华盛顿20日电） 影音串流平台Netflix于2020年推出纪录片「虎王」，掀起动物保育相关讨论。美国总统拜登今天签署法案，禁止私人饲养老虎等大型猫科动物，也不准把抚摸幼虎当娱乐。

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依据「大猫公共安全法案」（Big Cat Public Safety Act），仅有动物园、庇护所、大学和机构可饲养老虎、狮子、豹等大型猫科动物。

「虎王」（Tiger King）描述私人动物园老板「异国乔」（Joe Exotic）的故事，许多片段描绘人类与大猫直接接触，但新法案将予以禁止。

目前已拥有大猫的饲主可不受新法限制，但必须向美国鱼类暨野生动物管理局（United States Fish and Wildlife Service）登记。

动物保护组织「捍卫动物」（In Defense of Animals）乐见拜登签署法案。

组织成员麦克逊（Brittany Michelson）说：「强迫狮子、老虎和其他大猫物种为了娱乐而处于不自然状态，将违反法律。因此，它们不会再被下药、运输、当作拍照道具。饲养大猫的人将大幅受限，剥削幼兽的抚摸桥段也会逐渐消失。」

「善待动物组织」（PETA）表示，法案将意味着「『虎王』们不能再利用大猫幼兽的痛苦来赚钱」。

「虎王」纪录片主角「异国乔」本名为马多纳多－巴西基（Joe Maldonado-Passage），他因企图杀害与他敌对的动物庇护所所长贝斯肯（Carole Baskin），2020年1月被判22年有期徒刑。

© 2022 AFP