斐济国会大选 执政党拒绝认输

（法新社斐济首都苏瓦21日电） 斐济执政党今天拒绝接受选举失利，并表示将争取当政16年的现任总理巴依尼马拉马继续执政。

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斐济大选结果18日出炉，无政党取得国会过半席次。现任总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）领导的斐济第一党（Fiji First）与拉布卡（Sitiveni Rabuka）领导的人民联盟党（People's Alliance）所属联盟，在55席国会各拿下26席。

关键少数党社会民主自由党（Social Democratic Liberal Party, SODELPA）同意加入拉布卡的联盟，有意将他推上总理宝座，并终结巴依尼马拉马长达16年的执政。

巴依尼马拉马所属的斐济第一党是在大选后首度公开发表评论，指称反对党之间筹组政府的协议属非法。

斐济第一党秘书长、同时也是斐济检察总长的塞德-凯尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）说：「总理巴依尼马拉马仍然是总理，这一点（大家）要搞清楚。」

法新社报导，现任政府虽然接受巴依尼马拉马和拉布卡双方阵营在选举中势均力敌的结果，但将反对派筹组新政府的努力描述成试图煽动动乱。

塞德-凯尤姆宣称：「他们在社会上制造不安，他们的动机并不单纯，他们的动机不是试图创造稳定。」

他还表示，在野政党的结盟协议「在法律上缺乏效力」，并坚持国会必须投票选出新总理。

塞德-凯尤姆说，现任政府将试图透过争取社会民主自由党形成国会多数以瓦解在野联盟组阁协议，也可能需要举行新的选举。

© 2022 AFP