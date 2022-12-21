是否公开川普纳税资料 美国会议员表决通过

（法新社华盛顿20日电） 鉴于美国前总统川普不透明的财务持续引发争议，国会议员今天表决决定公开他的纳税申报资料，终结了川普多年来设法不让这些资料曝光的「奋斗」。

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川普在位时打破传统，拒绝公布自己的财务、财产和商业帝国的真实状况，为了不让税务资料曝光，甚至不惜大打旷日废时的法律战，引发诸多揣测。

川普2020年大选争取连任失利，已宣布将投入2024年大选。

民主党主导的众议院岁计委员会（House Ways and Means Committee）在党派泾渭分明的表决中，以24票对16票通过公开川普6年的纳税申报资料；这是民主党人于明年1月将掌控权移交给共和党人前的最后行动之一。

民主党籍联邦众议员杜盖特（Lloyd Doggett）告诉美国有线电视新闻网（CNN），美国国会税制联合会（Congress Joint Committee on Taxation）的分析与原始报税资料，将连同一份摘要报告一起送交给众院全体议员。

他说：「可能会延迟几天，以便有时间来遮盖或移除诸如社会安全码等资讯。」

在表决前，众院岁计委员会主席尼尔（Richard Neal）刚打赢历时长久、一路打到最高法院的法律战，取得川普2015年至2020年的报税资料。

尼尔说：「这并非惩罚之举，也不带有恶意，委员会没有泄密。」 只有一小部分经过挑选的国会议员浏览过这些报税资料，在隐私法的约束下，任何人泄露相关细节都是重罪。 然而，法律允许负有监督纳税责任的国会议员检视任何美国纳税人的报税资料。 川普的财务状况一直受到美国民众极大关注，部分原因是好奇他为何大费周章不让资料曝光，也因为他在入主白宫前曾以房地产大亨身分奢华度日。

报税资料可揭露他为慈善事业捐赠多少资产、是否涉及外国业务或其他利益冲突，以及他的企业如何受到总统任期和疫情影响。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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