泽伦斯基将对美国国会演说 裴洛西将他与邱吉尔并论

（法新社华盛顿21日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天抵达美国，将对美国国会发表演说，而裴洛西等美国国会领袖将他比作英国前首相邱吉尔。

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法新社报导，泽伦斯基将以战时领袖身分，对美国国会发表演说，寻求美国帮助，而邱吉尔（Winston Churchill）在逾80年前也曾以战时领袖身分，在美国国会演说。

美国民主党籍国会众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）回忆说，当年邱吉尔在美国国会发表他的着名演说时，她的父亲是国会议员。

裴洛西指出：「这对我而言是充满意义的时刻。当邱吉尔于1941年在耶诞节隔日造访国会时，我的父亲国会议员达列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）是众院成员，邱吉尔当时前来争取我国支持，以对抗在欧洲的暴政。」

此外，美国民主党籍参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）也表示：「数个世代前，邱吉尔曾站在那里，今天总统泽伦斯基也将站在那里，不仅是以总统身分，同时也将是自由大使。」

法新社指出，泽伦斯基今次造访华府，就像邱吉尔在1941年12月访美那样，此时他的国家面临无情攻击，且国际援助对于该国继续奋战而言至关重要。

邱吉尔当年访美正值二战期间，纳粹德国正肆虐欧洲，1941年12月7日，日本偷袭美国珍珠港，不久后邱吉尔受美国时任总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）之邀访美，据信此行为同盟国在二战奠定胜基。

© 2022 AFP