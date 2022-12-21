美共和党议员当选人遭疑学经历造假

（法新社纽约20日电） 1位11月当选美国联邦众议员的共和党人今天遭质疑大半经历造假后，还没上任就面临辞职呼声。

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桑托斯（George Santos）上月在纽约的胜选，助共和党以微弱多数夺回众院。

这位34岁的出柜同性恋者、巴西移民之子从民主党手中夺走1席，使共和党在众院囊括222席，民主党则有213席。

但「纽约时报」（New York Times）1项调查，对他在竞选期间大肆宣扬的经历提出质疑。

桑托斯声称2010年毕业于纽约市立大学巴鲁克学院（Baruch College），先后在花旗集团（Citigroup）和高盛集团（Goldman Sachs）任职。

但巴鲁克学院发言人对法新社证实，校方没有桑托斯毕业纪录，「桑托斯出生于1988年7月22日，毕业年份为2010年，但巴鲁克学院查阅后找不到相符的纪录」。

纽时报导也说，花旗和高盛都查无桑托斯任职纪录。

纽时还说，「几乎没有证据」显示桑托斯的动物援助组织宠物联盟之友（Friends of Pets United）如他宣称般是免税机构。

纽时也说，桑托斯的公司Devolder Organization「疑点重重」，既没有公开的官网，在知名职场社交平台领英（LinkedIn）也没有页面。

桑托斯9月向众院申报这间公司支付他75万美元薪水，以及超过100万美元股利。

桑托斯的民主党对手齐默曼（Robert Zimmerman）表示：「事实就是桑托斯骗了选民，他为求胜选违背了大众的信任，不够格代表长岛（Long Island）与皇后区（Queens）。」

齐默曼说，桑托斯「不适任公职，应该辞职」，还说桑托斯应遭到众院伦理委员会以及联邦选举委员会调查。

© 2022 AFP