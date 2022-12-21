美提议提供疫苗给中国 帮助遏制COVID-19疫情

（法新社华盛顿20日电） 美国今天提议提供疫苗给中国以抑制COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例攀高，称遏制疫情是为了全球利益着想。

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法新社报导，中国大力推行COVID外交，包括送交国产疫苗至全球各地后，面对常视为对手美国的提议，中国不太可能会接受。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「所有国家让人民打疫苗并易于筛检和获得治疗，是很重要的事。」

普莱斯表示：「美国是全球COVID-19疫苗的最大捐助国。我们准备持续支援中国在内的全球各地人民，之外也包括其他COVID相关的卫生援助。」

「这极为关乎全球其他国家的利益。我们的COVID-19疫苗安全有效，且我们已提供全球疫苗，无论是否存在政治分歧。」

普莱斯表示，全球第2大经济体中国的病例数量激增，已造成人力和经济成本代价。

他表示：「中国能让疫情获得控制不仅对中国重要，对国际社会的持续经济复苏也很重要。」

中国发生罕见的公众抗议后，中共领导高层突然改变抗疫路线，但中国还有很多人民迄今未施打疫苗，尤其是年长者。

中国火葬场工作人员告诉法新社，他们现在难以应付死者激增的情形。

世界卫生组织（WHO）6月指出，中国国药集团的疫苗施打两剂后，针对预防有症状感染和住院治疗的有效率为79%；相较之下，美制莫德纳（Moderna）和辉瑞（Pfizer）疫苗的有效率为95%左右。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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