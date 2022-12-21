英国救护车人员加入罢工

（法新社伦敦21日电） 英国护理师昨天发动第2次罢工之后，救护车工作人员今天准备加入行列。政府拒绝屈服高于通膨水准的薪资要求，与劳工纷争持续扩大。

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一系列罢工在耶诞节前夕愈演愈烈，铁路员工和护照管制人员的罢工行动，恐让节日假期大受影响。

今天包括急救护理人员和救护服务接线员在内的救护车工作人员将举行罢工，医疗保健领袖随即提出警告。伦敦最大医院集团表示：「临盆者得计划要怎么进入医院。」

代表英格兰和威尔斯救护车等服务的国家医疗保健服务联盟（NHS Confederation）执行长泰勒（Matthew Taylor）说：「我们从不想惊动人们，但我们已经到了我们领导人认为有必要说无法保证病患安全的阶段。」

他告诉英国广播公司（BBC）：「我们正进入非常危险的时期，这就是为什么我们要更强烈呼吁政府和工会，试着找到解决争端并帮助我们度过冬天的方法。」

至少有3个救护车服务因「前所未有」的压力宣布事态严重。他们说，将优先治疗最需要帮助的人，例如危及生命的病例。

英国护理人员工会「皇家护理学院」（Royal College of Nursing）在英格兰、威尔斯和北爱尔兰的数千名成员昨天二度罢工，间隔其106年历史上的首次罢工仅仅5天。

工会扬言，如果政府仍拒绝讨论薪酬问题，新一年将更进一步罢工。

© 2022 AFP