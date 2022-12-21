马克宏：法国交付更多防空飞弹 助乌克兰自卫

（法新社约旦安曼20日电） 法国总统马克宏在今天播出的访问中表示，法国已交付更多防空飞弹系统和其他武器给乌克兰，明年初还会提供更多。

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马克宏（Emmanuel Macron）告诉法国电视一台（TF1）和LCI电视台：「最近几天，法国已向乌克兰运交更多武器、火箭发射器和「响尾蛇」（Crotale）防空系统电池。」

马克宏昨天在埃及外海的法国航空母舰戴高乐号（Charles de Gaulle）发表上述谈话，他今天将前往约旦参加一场区域性峰会。

他说：「我们还与国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）研商，以便能够在（2023年）第1季再度提供有用的武器和弹药，让乌克兰人自我保护以抵挡轰炸。」

法国计划交付的武器包括新的凯撒自走炮（Caesar mobile artillery），但马克宏并未说明精确数量。

自俄罗斯2月挥军乌克兰以来，法国已向乌克兰提供18套凯撒（Caesar）机动火炮系统，以六轮驱动卡车搭载155毫米口径火炮的凯撒可精准打击40公里外的目标。

马克宏表示，在向乌克兰提供武器方面，他有两条「红线」，一是不能影响法国的自卫能力，二是不能使巴黎成为战争中交战的一方。

他说，这些武器是为了让乌克兰在面对俄罗斯飞弹和无人机的无情攻击时，能够自我防卫。

此外，巴黎已向乌克兰提供反战车、防空飞弹及装甲运兵车。（译者：纪锦玲）

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