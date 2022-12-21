马来西亚北部洪灾酿5死 7万多人疏散

（法新社马来西亚瓜拉吉来21日电） 马来西亚当局今天表示，雨季豪雨酿成洪水淹没大马北部，至今已造成5人丧命，并有7万多人紧急撤离到疏散中心。已有多达5个州受到影响。

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马来西亚官方马新社（Bernama）报导，自从周末开始出现洪水后，吉兰丹州（Kelantan）已有3万1000多人撤离，隔邻的丁加奴州（Terengganu）也有3万9000多人疏散到临时避难所，另在彭亨州（Pahang）、柔佛州（Johor）与霹雳州（Perak）都有居民撤离。

紧急救难单位官员表示，累计已有5人罹难。根据马来西亚媒体报导，19日在吉兰丹州有4人丧命，包括3名姊妹涉水而过时触电身亡和一名15个月大男童溺毙。18日则在丁加奴州有一名2岁女童遭强大水流冲走。

吉兰丹州瓜拉吉来（Kuala Krai）的居民希斯扬（Muhammad Ameenudin Badrul Hisyam）一边从家中清出垃圾一边告诉法新社：「淹水几乎有3公尺深。」他的住家附近一条河流泛滥，一家人被迫逃离。

每年11月至3月东北季风为马来西亚带来豪雨，洪水成为家常便饭。去年12月大马遭遇史上最严重洪灾侵袭，造成50多人丧生、数千人撤离家园。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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