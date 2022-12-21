马来西亚营地坍方增至26死

（法新社吉隆坡21日电） 马来西亚无执照露营区发生致命山崩，罹难人数增至26人，仍有7人失踪。官员指出，搜救团队今天发现一具紧抱着爱犬的男性遗体。

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雪兰莪州（Selangor）巴当加里镇（Batang Kali）附近的事发地点就位在首都吉隆坡以北，当地一处有机农场上的营地16日清晨发生土石坍方，许多露营民众在睡梦中罹难。

消防救援局指挥来自不同机构和警方的约680人持续投入救援行动。

高阶救援官员哈菲山（Hafisham Mohamad Noor）告诉法新社，紧急服务机构今天对泥泞土山展开彻底搜寻，挖出一具抱着狗的男性遗体。男子遗体被送到一间医院，狗的遗体则交由兽医处理。

官员表示，昨晚也找到一具小女孩遗体。当地警察局长萨菲安（Suffian Abdullah）表示，女孩年纪6至10岁左右，她被埋在5公尺高土山下。

目前找到的26位罹难者包括8名儿童。

官员指出，事发时现场有超过90人，大部分正在一间山地睹场度假村附近的营地睡觉，后来有逾60名露营人士平安撤离或获救。

当局表示，这座农场没有经营露营区的执照，若有违法，业者将会遭到处罚。

马来西亚大雨过后常见土石坍方，大雨通常发生于年底。但这起灾难发生当晚当地并没有下大雨。

© 2022 AFP