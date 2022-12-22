「一世代一次」冬季风暴威胁美国 旅行计画恐泡汤

（法新社华盛顿21日电） 一场「一世代难得一见」的巨大冬季风暴正威胁美国大片地区，数以百万计民众的假期旅行计画恐将被打乱。

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美国国家气象局（NWS）警告，这场风暴料将在北部、中部和东部地区造成「许多天气危害」，包括暴风雪和危及生命的风寒。

北极冷锋今天席卷大平原北部地带，接着将转向中西部地区，在耶诞节到来前的23日，东岸地区也将陷入冰天雪地，航空公司告诉准备在佳节期间出远门的旅客，必须做好班机延误和取消的准备。

国家气象局说，「这不是一般的冷锋，因为气温可能在几个小时内下降20度或超过20度」，到23日，墨西哥湾沿岸地区（Gulf Coast）和美东地区都将感受到「破纪录的寒冷低温」。

国家气象局还说，五大湖（Great Lakes）地区可能累积超过30.5公分的降雪。

国家气象局说，「美国中部高地平原（High Plains）部分地区可能出现摄氏零下57度的风寒效应值」，并警告「这种强度的风寒足以在短短几分钟内让裸露在外的皮肤出现冻疮」。

国家气象局说：「现在就为极端寒冷的天候做好准备，并确保户外动物和牲畜有足够的遮蔽处。」

国家气象局表示，每小时超过80公里的阵风和降雪，将使北部和中部平原到五大湖地区出现暴风雪，为「汽车驾驶和航空旅行制造极其危险的旅行条件」。

风暴来袭之际，美国运输安全局（TSA）说，假期旅客数量将接近疫情大流行前的水准，最繁忙的一天将落在22日。

美国汽车协会（AAA）估计，自12月23日至明年1月2日，将有超过1.12亿人离家50英里（80.47公里）或更远，其中1.02亿人选择驾车出行。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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