中国疑在南海扩建无人岛 菲律宾下令强化区域驻军

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾今天指称北京当局在争议性南海海域的「活动」，对驻军构成「威胁」，下令军方加强在南海的驻军。

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美国媒体两天前披露，北京当局开始在争议性的南沙群岛扩大填海造陆。南沙群岛是南海海域上一处主要群岛，一些国家在部分岛上设有军事设施。

菲律宾国防部今天表示：「任何侵入西菲律宾海或在其中填海造陆，对希望岛的安全是一大威胁。」

马尼拉所谓的西菲律宾海（West Philippine Sea）是菲律宾的西侧海域，菲国口中的希望岛（Pag-Asa Island，即Thitu Island，中业岛）是南沙群岛中的第2大岛。

「我们强烈呼吁中国遵守以规则为基础的国际秩序，克制自身行为，避免升高紧张。」

彭博（Bloomberg）20日报导，美国官员提供的卫星影像显示，南沙群岛的杨信沙洲（Lankiam Cay）、安达礁（Eldad Reef）、牛轭礁（Whitson Reef）及铁线礁（Sandy Cay）等处出现新的填海造陆。

中国外交部批评这项报导「完全没有根据」。

铁线礁位于中业岛西方7公里处，菲律宾在中业岛有一座简易跑道和驻军，还有海岸防卫队小队。当地也有一个小型的民间社区。

杨信沙洲位于中业岛东南方约45公里处。另外两座岛礁距离中业岛较远。

菲律宾不断指控中国海警和海上民兵骚扰攻击该海域的渔船和其他船只。

马尼拉当局上周对北京提出外交抗议，抗议11月中国海警船「强行夺走」菲国海军在中业岛外海打捞到的中国火箭残骸。

中国否认强行取回的说法，强调是「经友好协商，菲方当场将漂浮物归还中方。中方向菲方表示感谢」。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）坚称，不容中国践踏菲国在南海的权利，这点与过去较不愿意批评中国的前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）立场不同。

© 2022 AFP