中国疫情延烧 WHO秘书长：非常关注中国最新情况

（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织秘书长今天表示，中国出现前所未见的新一波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情之际，他「非常关注」中国疫情最新发展，并敦促中国尽快为最脆弱族群接种疫苗。

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WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦每周举行的记者会上说，他「非常关注中国不断变化的局势」。

他呼吁中国提供有关疾病严重程度、住院情况和加强照护要求等具体数据。

世界卫生组织（WHO）公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）表示，中国加护病房相当忙碌，尽管官方称患者人数「相对较低」。

自2020年以来，中国实施严格的防疫限制，作为清零政策的一部分。但在民众对严格的疫情防控措施感到不满，中国多个城市爆发抗议后，政府在两周前结束大部分的防疫措施。

自此之后，确诊病例数量激增，引发民众对特别脆弱的老年人高死亡率感到担忧。

莱恩说：「在中国，持续报导的是加护病房病患人数相对较少，但据传闻加护病房人满为患。」

莱恩补充说：「接种疫苗是因应COVID-19疫情爆发的退场策略。」

© 2022 AFP