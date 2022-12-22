亚洲毒王谢志乐引渡澳洲受审

（法新社墨尔本22日电） 警方今天说，全球头号通缉犯之一的加拿大籍华裔毒枭谢志乐（Tse Chi Lop，音译）已引渡到澳洲并依贩毒罪嫌逮捕。他据信是亚洲最大犯罪组织首脑，若被定罪将面临终身监禁。

广告 继续浏览后续

59岁的谢志乐可能是亚洲超大黑帮「三哥」（Sam Gor）的首领。这个犯罪集团是全球主要甲基安非他命（冰毒）的制造者和供应来源，澳洲警方指控谢志乐在澳洲贩运冰毒。

从荷兰引渡到澳洲的谢志乐预料今天在墨尔本地方法院（Melbourne Magistrates' Court）出庭，针对「密谋贩运商业数量的非法毒品」的指控进行答辩。

外界将谢志乐和墨西哥大毒枭古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）相提并论。若遭到定罪，谢志乐将会面临终身监禁。

澳洲警方称许谢志乐的落网是「澳洲史上最受瞩目缉捕行动之一」。

被称为「公司」（The Company）的三哥贩毒集团据信透过在东南亚湄公河区域大量经营赌场、饭店和房地产等事业，将数以十亿美元计的贩毒收入洗白。

遭到通缉10年的谢志乐去年1月22日在荷兰阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport）落网。在此之前，国际刑警组织（INTERPOL）对他发出「红色通报」（red notice）。

澳洲联邦警署（Australian Federal Police）助理署长巴瑞特（Krissy Barrett）表示，经「非常复杂调查」才将谢志乐缉拿到案，「犯罪集团中那些大佬的特质就是明显故意不插手业务往来，这也是能够将他捉拿到案如此意义重大，以及为何会需要花这么久时间的原因」。

警方2012至2013年间在卧底行动中逮捕27人，起获20公斤冰毒，依目前��场行情，如此数量冰毒约值300万美元。澳洲警方表示，对谢志乐的指控与此有关。

另一名被捕集团成员也已从泰国引渡到澳洲拘押。

巴瑞特说：「调查人员下了苦工，以及澳洲联邦警署的国际网络，才让嫌犯难逃在澳洲遭到控诉并且面对司法审判。」

© 2022 AFP