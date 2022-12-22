俄占区官员频遇袭 一人死于乌南汽车爆炸案

（法新社莫斯科22日电） 莫斯科政府扶植的地方当局表示，乌克兰南部受俄罗斯控制的柳比米夫卡镇（Lyubimivka）一名官员今天死于汽车爆炸案，成为最新一名与俄国有关而遭遇攻击的官员。

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当局在通讯软体Telegram表示，「今天，真心深爱故土的史特帕（Andrei Nikolayevich Shtepa）因一场汽车爆炸案而悲惨离世」。

当局把矛头指向「乌克兰恐怖份子」。

柳比米夫卡镇位于目前被俄军占领的第聂伯河（Dnipro River）东岸，俄军上月撤离乌克兰南部的赫松市（Kherson），使这条河流成为新前线。

俄国在占领区扶植的官员已沦为一系列攻击的目标，其他案例包括俄国在伯德扬斯克（Berdyansk）扶植的副首长鲍柯（Oleg Boyko）夫妻死于爆炸。他的妻子柳德米拉（Lyudmyla）曾领导当地选举委员会，筹备所谓加入俄国的公投。

乌克兰东部卢甘斯克（Luhansk）分离主义者成立的当局也有官员遇袭，最高检察官及其副手死于9月一场攻击。

莫斯科9月宣布兼并乌克兰的赫松、顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克、札波罗热（Zaporizhzhia）等4个区域，但从未彻底控制这些地方。

© 2022 AFP