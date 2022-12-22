全球影星吁释放伊朗影后阿莉多丝蒂

（法新社洛杉矶21日电） 全球影坛数百位知名人士共同签署公开信，今天呼吁伊朗当局立即释放伊朗女星塔兰妮阿莉多丝蒂（Taraneh Alidoosti），她因声援艾米尼之死抗争被捕入狱。 阿莉多丝蒂曾出演伊朗电影「新居风暴」（The Salesman）女主角，该片赢得2017年美国奥斯卡金像奖最佳外语片。

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参与公开信连署的影坛人士包括演员艾玛汤普逊（Emma Thompson）、潘妮洛普克鲁兹（Penelope Cruz）、凯特温丝蕾（Kate Winslet）、伊恩麦克连（Ian McKellen），以及导演肯洛区（Ken Loach）、麦克李（Mike Leigh）等人。 信中写道：「身为国际演艺界人士，我们要求立刻释放屡获殊荣的女演员、母亲兼社运人士塔兰妮阿莉多丝蒂，她于2022年12月17日被捕，目前遭监禁在伊朗的伊文监狱（Evin prison），那里同时关押许多政治犯。」

信中还说：「伊朗当局巧妙选在耶诞节前逮捕阿莉多丝蒂，以为可以转移她国际同业的注意力。但我们的焦点没有被模糊，我们感到愤恨不平。和所有伊朗公民一样，塔兰妮阿莉多丝蒂享有言论自由、集会自由以及不受任意逮捕和拘留的权利。」

信中指出：「我们在此声援她，要求立刻释放她并让她安全回到家人身边。」

伊朗官媒表示，38岁的阿莉多丝蒂17日被捕之前，曾在社群媒体上发表一系列贴文支持抗争行动，包括摘下自己的头巾、谴责当局处决抗议者等。

伊朗强硬派政府镇压艾米尼之死抗议，拘捕律师、文化界人士、记者与倡议人士等，阿莉多丝蒂是当中知名度最高的人物之一。 22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的女性着装规定，遭到道德警察逮捕羁押后在9月16日死亡，自此抗议活动席卷伊朗，并演变成多年来最大规模的民间起义。

© 2022 AFP