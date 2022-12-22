安理会通过决议案 吁军政府释放翁山苏姬

（法新社纽约联合国总部21日电） 联合国安全理事会今天通过决议案，要求缅甸军政府释放民主领袖翁山苏姬。这是安理会有史以来，首次针对这个动荡不安的东南亚国家局势通过决议案。

广告 继续浏览后续

15国组成的安理会数十年来对缅甸问题存在分歧，此前只曾就该国达成正式声明。

缅甸军方近两年前推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府后，这位77岁的民主领袖沦为阶下囚。

安理会的决议案「敦促」缅甸军政府「立即释放所有被任意拘禁的囚犯」，包括翁山苏姬和前总统温敏（Win Myint），并要求「立即停止一切形式的暴力」、「各方尊重人权、基本自由和法治」。

这是安理会今年相对团结的时刻，在这一年中，安理会因为俄罗斯入侵乌克兰分歧更形扩大。

决议案以12票赞成通过，常任理事国中国和俄罗斯投了弃权票，在决议案修改措辞后选择不行使否决权。印度也投下弃权票。

外交官表示，在此之前，安理会关于缅甸的唯一决议案，是1948年通过批准缅甸成为联合国会员国的决议案。

2008年，在中国和俄罗斯行使否决权之后，安理会未能通过一项关于缅甸的决议草案。2018年12月，70万洛兴雅（Rohingya）人从缅甸逃到邻国孟加拉后，英国再度尝试提出决议案，但未进入表决。

© 2022 AFP