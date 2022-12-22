斐济总理拒认败选并部署军队 引发军事介入疑虑

（法新社斐济首都苏瓦22日电） 拒绝接受大选结果的斐济现任总理巴依尼马拉马今天表示已部署军队，以维持国内的「法律与秩序」。

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2006年军事政变后上台执政的巴依尼马拉马（Frank Bainimarama），以选后出现种族暴力的未经证实报导为由下令部署军队。

他在14日大选后首度发表公开评论称：「只要仍在政府任职，我们就会履行保障每个斐济人民安全的责任。」

本次投票结果似乎即将终结巴依尼马拉马的长期统治。

另一位前政变领导人拉布卡（Sitiveni Rabuka）组成的反对派联盟拿下国会多数席位，然而巴依尼马拉马拒绝承认败选，他的盟友延后国会开会时间，以延迟提名拉布卡为下任总理。

在过去的35年里，斐济共经历4次政变和1次军事叛变。人们越来越担心，巴依尼马拉马正为军方再次介入政治进程铺路。

为合理化总理的军事部署行动，巴依尼马拉马的盟友、警察署长吉里荷（Sitiveni Qiliho）稍早声称他握有关于「谋划内乱」的「情报」。

军事部署的消息公布后，纽西兰外交部率先敦促斐济克制。

纽国外交部发言人告诉法新社：「我们鼓励各方让宪法程序走完。」

反对派已达成联合执政协议的消息让斐济人民涌上街头，因为他们相信，长达15年的半独裁统治即将结束。

尽管巴依尼马拉马不算彻底的独裁者，他的政府经常利用法律制度排挤反对者，并让批评者与媒体噤声。（译者：施施/核稿：陈政一）

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