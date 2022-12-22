曾横行东南亚南亚 比基尼杀手将获释

（法新社尼泊尔加德满都21日电） 尼泊尔最高法院今天以年事已高、在狱中行为良好为由，下令释放现年78岁的法国连环杀人犯索布拉杰（Charles Sobhraj）。

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判决书写说「将他一直关在监狱里有违囚犯人权」，并说释放他的另一个因素是他经常要为心脏病治疗。

人称「比基尼杀手」的索布拉杰是Netflix影集「蛇惑」（The Serpent）本尊。

索布拉杰因1975年在尼泊尔首都加德满都谋杀两名旅客而在狱中待了19年，法院已下令他在15天内返回法国。

索布拉杰与1970年代其他一连串旅客命案有关，并在印度监狱服刑20年。

他手下的受害者大多是在印度和泰国「嬉皮之路」（hippie trail）自助旅行的年轻西方背包客。

泰国曾于1970年代中期对索布拉杰发出逮捕令，罪名是在巴达雅（Pattaya）的海滩上下药杀害6名穿着比基尼的女性，索布拉杰因而有「比基尼杀手」之称。

他也因为很会伪装骗人而被称为「毒蛇」，他1980年代中期在印度因谋杀罪服刑，期间曾成功越狱，后来被逮捕并关到1997年，他在印度坐了21年的牢。

他当时一度对狱警下药而短暂逃出监狱。他后来声称越狱是为了延长刑期以免被引渡到泰国，他在泰国因另外5起谋杀案被通缉。

索布拉杰从印度获释后返回法国，然后2003年在尼泊尔首都加德满都的一家赌场被捕，并且被控杀害美国背包客布朗齐（Connie Jo Bronzich），多年后又被判杀害布朗齐的加拿大友人卡瑞艾尔（Laurent Carriere）有罪。

索布拉杰自2003年起就一直在加德满都戒备森严的监狱服刑。尼泊尔最高法院今天下令释放他，并将他驱逐出尼泊尔。

© 2022 AFP