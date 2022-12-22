疫情肆虐活动喊卡 巴西耶诞老人「失业」2年

（法新社里约热内卢22日电） 耶诞老人总是贴切诠释着「施比受有福」。但是巴西里约热内卢的耶诞老人们却已列队领取「粮箱」多时，这是帮助他们度过COVID-19疫情艰困时期的赠礼。

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里约热内卢的耶诞老人们最近都得节衣缩食、勒紧裤带过活，因为本来就只有数周的工作，现在几乎完全没有。

里约耶诞老人学校（Rio Santa Claus School）校长契瑞姆（Limachem Cherem）解释说，耶诞老人于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情危机期间「失业了」，因为岁末活动都被取消。

这所学校训练数十位专业的耶诞老人唱歌及相关言行举止，以及如何活灵活现体现那位笑容可掬、脸色红润的红帽白胡须北极老公公。

在过去，购物中心、医院或托儿所都需要耶诞老人帮忙发送礼物给小孩。但受到COVID-19疫情冲击，2020年和2021年几乎没有这类型的岁末活动，疫情迄今已经夺走近70万巴西人性命。

契瑞姆说，那几年很难熬，「合约数从通常的30个减少到只剩5个，有班可以上的耶诞老人只能隔着窗户迎接孩童，真令人难过」。过去30年，他的学校已经训练出将近1000位耶诞老人。

今年岁末活动总算回温，但是大部分由退休男性扮演的耶诞老人连续两年没有收入且度日艰难，学校因此决定发放赞助粮箱，以减轻他们的负担。

63岁耶诞老人桑托斯（Paulo Roberto Santos）也收到粮箱了，他说：「为孩童和成人带来欢乐是耶诞老人的职志，我将这项发放看作是对我们的认可。」

71岁耶诞老人林斯（Sergio Lins）说：「有得『受』、能够『施』，这都是好事，我由衷感激。」

© 2022 AFP