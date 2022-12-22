纽西兰总理国会失言录 慈善拍卖募款近200万元

（法新社威灵顿22日电） 纽西兰总理阿尔登在国会骂对手「傲慢的混蛋」，不料被麦克风放送出去，对手要求道歉，列入议事纪录，这份有两人签名的纪录文字稿今天在慈善拍卖会中，募得逾6万美元（近新台币200万元）善款。

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阿尔登（Jacinda Ardern）在社群媒体上发文谈及自己在国会失言被麦克风放送的风波，替纽西兰摄护腺癌症基金会募到这么高的善款金额时说：「不能说当初我有料到。」

阿尔登上周在国会和右翼自由派纽西兰行动党（ACT New Zealand）党魁西莫（David Seymour）上演一场激烈的言词交锋后，喃喃自语骂人的话被麦克风收到音。

当时在盛怒之下的阿尔登被听到脱口而出「他是如此傲慢的混蛋」。

西莫向议长要求阿尔登道歉，这代表她的失言将列入正式纪录，亦即列入国会议事录（Hansard）。

西莫想到了联合行善的点子，两人在这份阿尔登失言的纪录文字稿上签名，然后表框送去拍卖。

西莫告诉法新社，他原本预期拍卖金额可能只有最后拍得价格6万3200美元（约新台币194万元）的极小的部分，没想到「（引发的）兴趣比任何人想的还大」。

阿尔登「感谢每位竞标的人」，并赞扬西莫很有风度。西莫也称赞阿尔登：「我跟她提这个想法时，她马上就答应。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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