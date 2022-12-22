美官员：北韩出售武器给瓦格那集团

（法新社华盛顿22日电） 白宫今天表示，北韩已交付武器给俄罗斯佣兵组织「瓦格那集团」（Wagner Group），该组织独立于俄罗斯国防机构，目前正带头围攻乌克兰的巴赫姆特（Bakhmut）。

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白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）说，北韩上月出售步兵火箭弹和飞弹给瓦格那集团，此举违反联合国安全理事会决议，美国将加强制裁瓦格那集团。

柯比告诉记者：「瓦格那集团在全世界寻找武器供应商，以支持它在乌克兰的军事行动。…我们能证实，北韩已完成对瓦格那集团的初步武器交付，该集团为这些装备付费。」

柯比表示，瓦格那集团每月花费超过1亿美元在乌克兰的作战上，且该组织正逐渐变成一个与俄军与其他俄国部会竞争的权力中心。

英国外交大臣柯维立（James Cleverly）在声明中表示，英国同意美方评估结果，亦即北韩为了瓦格那集团交付武器给俄罗斯，此举违反联合国决议。

柯维立表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）转而向北韩求助，「是俄国绝望和孤立的迹象」。

他还说：「我们将与伙伴合作，以确保北韩会因为支持俄罗斯在乌克兰的非法战争而付出高昂代价。」是战争转捩点，呼吁美国加强对俄罗斯制裁。

© 2022 AFP