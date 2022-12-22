美确认崔西任驻俄罗斯大使 终结3个月空窗期

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦参议院今天确认精通俄语的职业外交人员崔西担任美国驻俄罗斯大使，在美俄关系因乌克兰战事紧绷之际，终结了3个月的驻俄大使空窗期。

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参院今天以93对2票确认了现任美国驻亚美尼亚大使的崔西（Lynne Tracy）担任驻俄大使。崔西曾是美国驻莫斯科使节团第二号人物，如今将成为接掌此一外交要职的首位女性。

这项人事任命表决完成数小时后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将于美国国会发表演说。这是泽伦斯基自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月挥军入侵乌国以来，首度踏出国门。

参院外交委员会主席、参议员梅南德兹（Bob Menendez）说：「虽然蒲亭持续推进这场残酷的战争，我们仍需要一位能在莫斯科代表我们的大使。」

梅南德兹在参院议场表示：「面对一个充满敌意的政府，崔西有勇气履行职责，并在克里姆林宫的高墙外代表美国。」

崔西填补前驻俄大使苏利文（John Sullivan）卸任后的空缺。由于总统拜登试图不让错综复杂的外交管道受到动摇，苏利文是拜登上任后少数获留任的前总统川普任命人士之一。

苏利文9月因爱妻罗德里格斯（Grace Rodriguez）重病辞官，卸任隔日妻子便因癌症与世长辞。

在俄罗斯2月入侵乌克兰前，美俄关系早已变调；华府抱怨莫斯科当局在美方人员部署上的种种限制，已让美国使馆人力方面缩编至最基本人员。

© 2022 AFP