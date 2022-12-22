cookies使用违规 法国罚微软6000万欧元

（法新社巴黎22日电） 法国资料监管单位「资讯与自由全国委员会」今天表示，美国科技巨擘微软公司强迫使用者接受广告用途的Cookie，因此对微软裁罚6000万欧元（约新台币19亿6000万元）。

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资讯与自由全国委员会（CNIL）宣布这项今年最大裁罚案时指出，微软公司（Microsoft Corp.）的搜寻引擎Bing没有建置让使用者拒绝cookies时就像接受cookies一样容易的系统。

委员会表示，经调查发现，「使用者造访此网页时，cookies会在未经他们同意的情况下就储存到他们的终端设备里，其中有一些cookies作为广告用途」。

委员会观察发现「没有按钮，可以像接受储存cookies一样容易地予以拒绝」，并且强调裁罚正当合理，部分原因是微软透过cookies搜集到的资料所间接产生广告收益而获利。

网路浏览纪录追踪技术cookies是使用者访问网站时，透过浏览器储存在电脑或设备的小量数据（记忆体文件）。

资讯与自由全国委员会给予微软3个月改正期，一旦拖延，将每日挨罚6万欧元的额外罚款。

委员会去年指出，将针对没有遵守网路cookies相关使用规定的网站展开为期一年查核。

谷歌（Google）和脸书（Facebook）去年也因类似违规行径，遭资讯与自由全国委员会分别裁罚1亿5000万欧元、6000万欧元。

© 2022 AFP