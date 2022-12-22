NASA宣告 服役4年洞察号火星探测器

（法新社华盛顿21日综合外电报导）美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布，已在火星表面运作约4年的火星探测器「洞察号」（InSight）正式除役。

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洞察号2018年11月底登陆火星，目的是侦测地球以外的行星地震，帮助科学家们了解火星内部结构，任务年限也从最初的2年延长至4年。

洞察号当时降落在火星赤道以北广阔且相对平坦的埃律西昂平原（Elysium Planitia），让科学家们对火星的内部结构有新的认识。

洞察号的主要成就之一，是证实火星仍存在地震活跃现象，记录超过1300次「火星地震」（Marsquake），同时测量到陨石撞击产生的地震波。

NASA曾于10月下旬预估洞察号将于几周内寿终正寝，原因是供应洞察号电力的太阳能板上堆积的灰尘愈来愈厚，耗尽电池充电能力。

邻近洛杉矶的NASA「喷气推进实验室」（JPL），任务控制员宣告这项任务结束，因为控制员已连续2次尝试与洞察号重新建立无线电联系都失败，这是洞察号太阳能电池电力耗尽迹象。

NASA曾于10月下旬预估洞察号将于几周内寿终正寝，原因是供应洞察号电力的太阳能板上堆积的灰尘愈来愈厚，耗尽电池充电能力。

NASA表示为慎重起见，喷气推进实验室工程师将继续监控洞察号的讯号，但成功机会渺茫；洞察号最后一次与地球通讯已是12月15日。

© 2022 AFP