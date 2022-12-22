WTO：美将香港进口货标记为中国货 违反贸易规定

（法新社华盛顿21日电） 世界贸易组织（WTO）今天裁决，美国将香港进口货物标记为来自中国，是违反国际贸易规定。华府拒绝接受这项裁决。

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法新社报导，北京2020年对这个金融中心实施国安法后，前美国总统川普政府将香港货物标示为「中国制造」，世贸组织对此做出上述裁决。

川普藉撤除对香港特殊贸易特权作为报复，之后美国海关当局表示在此区制造的货物会被标示为中国制造，结果引发争端。

香港声称，此举忽视他们身为世贸组织单独成员的地位，违反贸易规定。

世贸组织解决争端机构成立的小组今天表示，根据全球贸易规定，标示原产地的要求「并不合理」。

WTO小组报告指出，美国「没有证明这种具争议的局势已构成国际关系紧急情况」。

小组表示，美国的标示要求给予香港货物「较差」待遇，还称其他国家的商品使用自己的名称而不是其他WTO成员的名称。

这项裁决今天引起华府剧烈反应，美国贸易代表署发言人霍奇（Adam Hodge）指出，美国「强烈反对（这个小组报告）有缺陷的解释和结论」。

霍奇表示，美国是在回应中国「十分令人担忧的行动」，美国的国安利益受到威胁。

他说，美国不打算因这份报告而撤除标示要求。

霍奇指出：「WTO争端解决机制不能审议国安问题，且WTO无权事后评论成员对其认为是威胁的回应能力。」

美国过去承认香港半自治地位，因此对香港货物的待遇不同于中国其他地区。

然而，在北京对香港实施国安法后，前美国总统川普矢言这种情形会改变。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP