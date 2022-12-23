反映消费者支出增强 美上修Q3经济成长率至3.2%

（法新社华盛顿22日电） 美国商务部今天公布数据显示，美国今年第3季经济成长率上修为3.2%，反映消费者支出和投资较之前预期强劲。

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法新社报导，这个全球最大经济体第3季（7至9月）成长，为今年以来首见；前两季经济萎缩，加剧各界对衰退的忧虑。

美国稍早将第3季经济成长年率上修为2.9%，已较10月初次公布的2.6%来得高。

美国商务部在第3季国内生产毛额（GDP）最终估计中表示，两度上修数据「主要是反映消费者支出向上调整」及非住宅固定投资。

但美国商务部也说，由于住宅固定投资和民间存货投资下滑，导致成长受到一些抵减。

数据也显示，个人消费支出增加2.3%，明显高于之前估计的1.7%。

然而，消费者维持这样的消费趋势能有多久，目前还不清楚。

全球经济研究调查机构「高频经济公司」（High Frequency Economics）经济学家法鲁奇（Rubeela Farooqi）说：「尽管利率快速攀升，经济仍在成长，重要的是，家户仍在消费。」

为了遏止美国数十年来最严重的通货膨胀，联邦准备理事会（Fed）今年已7度调高利率，谨慎地试图在不导致衰退的前提下为经济降温。

虽然升息效应在各领域出现影响，但事实证明，消费者支出比预期更有弹性。

分析师指出，迹象显示家户正在动用储蓄，预期未来成长会减缓。

法鲁奇说：「我们预期2023年的成长会减缓。」

她表示：「就联准会政策而言，当成长减缓…专注于降低通膨，意味着明年利率将在更长时间内维持在较高水准。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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