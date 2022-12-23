发表耶诞节谈话 拜登盼美国民众对立能消除

（法新社华盛顿22日电） 面对美国日渐分歧的局面，总统拜登在今天发表耶诞节谈话时，盼能消除「污染美国政治、让我们彼此对立的毒素」，让美国有一个「新的开始」。

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民主党籍的拜登最近对在野共和党的立场变得较为激进，但距离耶诞节只剩3天，他的节日演说主轴集中在和解与团结上。

拜登在有耶诞树、花环、灯串装饰的白宫说：「我希望今年耶诞节期间，我们能花点时间静静反思，找到耶诞节核心的平静…并认真看待彼此。」

「不是以民主党人或共和党人、也不是以红军或蓝军的立场（来看待彼此），而是以我们真正该有的身分，也就是美国同胞，值得受到尊严、敬重对待的人。」

80岁的拜登在任期之初，经常提到必须在前总统川普卸任后遗留的对立中寻求和解。

拜登身为热切的天主教徒，在这次演说中旧话重提，传达了同理心和冷静的讯息。

他说：「没有人可以真的知道别人正经历什么样的事，或他们的生活到底过得如何。」他呼吁美国民众在今年耶诞节对别人「释出一点善意」。

拜登在50年前一场车祸中失去了第一任妻子和女儿，当时耶诞节即将来临。

他提醒美国民众，耶诞节除了欢乐以外，也可能是「充满痛苦和极度孤独的时刻」。

拜登的施政最近出现一些亮点，例如在外交、立法方面取得的成功，以及民主党在期中选举获得的结果比预期来得好。

预料拜登在耶诞假期与家人讨论后，将在明年初针对是否于2024年竞选连任一事做出决定。

© 2022 AFP