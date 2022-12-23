巴黎枪击案3死4伤凶嫌动机不明 法国当局调查中

（法新社巴黎23日电） 法国检警表示，巴黎市中心今天发生枪击案，造成3人丧生、4人受伤，60多岁的凶嫌已被逮捕。

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凶嫌犯案动机不明，伤者中有2人伤势严重，事发地点在巴黎第10区恩根路（Rue d'Enghien）。

警方消息人士对记者透露：「开枪凶嫌已被逮捕，枪械在手，危险结束了。在目前这个阶段，此人犯案动机依然不明。」

正午前不久发生的这起枪击案在事发街区引起了恐慌，这是个热闹的商店、餐厅和酒吧区。当地居民布日南（Emmanuel Boujenan）告诉记者，行凶男子在一家发廊被捕。 布日南描述：「大家一阵恐慌，朝警察呼喊并指着发廊说，『他在那里，他在那里，进去吧』」

他还说，看到有2人倒在发廊地板上，腿部有伤。

要求不具名的一位店主告诉记者，她听到7、8声枪响，并说「当时一阵恐慌，我们关起大门并锁上」。

巴黎检察署指出，目前已展开调查，「一名年龄介于60到70岁的男子已被逮捕扣押」，还说「正在查证此人身份」。

枪击消息传出后，巴黎市人心惶惶。自2015年以来，当地一再发生伊斯兰恐怖团体攻击事件。此外，巴黎偶尔也会爆发帮派暴力事件。

© 2022 AFP