巴黎枪手行凶酿悲剧 库德人示威群众与警方冲突

（法新社巴黎23日电） 1名69岁枪手在巴黎的库德人文化中心和发廊开火、造成3死3伤后，库德人示威群众今天在市中心与警方发生冲突。

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法新社报导，法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）抵达现场时，抗议群众欲突破警方封锁线，部署在文化中心外围的警察以催泪瓦斯驱散群众。

示威者不满警方驱离动作，向警察投掷物体，并焚烧垃圾桶及设置路障。

示威者丢掷砖头，砸碎警车等多辆停放在这个地区车辆的窗户。

若干示威者高喊支持库德工人党（Kurdistan Workers' Party，PKK）口号。库德工人党被土耳其、欧洲联盟等列为恐怖组织。

这个文化中心名为艾哈迈德卡雅中心（Centre Ahmet Kaya），由举办音乐会和展览的慈善机构使用，主要是帮助巴黎地区的库德人侨民。

达马南在现场告诉记者，这名凶嫌是1名退休火车司机，显然是针对外国人，还说「不确定」这名男子特别是针对库德人行凶。

他说：「我们还不清楚他真正的动机。」

当达马南被记者问到受害者是否与库德工人党有关时，他表示这些受害者似乎不为法国安全部门所知。（译者：徐睿承）

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