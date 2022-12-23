布林肯计划出访中国 请求协助劝服北韩谈判

（法新社华盛顿22日电） 北韩接二连三发射飞弹加剧紧张局势后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，将寻求中国协助劝说北韩坐下来谈。

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法新社报导，布林肯计划明年初访问北京，成为4年多来首位访问中国的美国外交首长。他说，将与中国讨论如何「尝试说服北韩转变态度」。

布林肯在记者会上指出：「我们已说得非常清楚，现在依然是如此，我们对无先决条件的外交抱持开放态度。我们仍致力于见到朝鲜半岛非核化。」

他说：「今日北韩未在此基础上推动（非核化），但仍有其可能，我认为中国能发挥作用，帮助事情往这个方向进展。」

然而布林肯强调，美国将对北韩「强力执行」制裁，并与日本和南韩等盟友密切合作，「抵御任何侵略行动」。

北韩把其唯一盟友中国当作靠山，但北京对金正恩的极权政权有多大影响力，专家看法分歧。

金正恩曾与前美国总统川普举行过3次备受瞩目的会谈，缓和了双方的紧张关系，但未达成持久协议。

北韩对拜登政府提议的较低层级会谈不感兴趣，近期也再度测试射程可达美国本土的洲际弹道飞弹。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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