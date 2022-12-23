斐济当局派军队上街 在野党控制造恐惧与混乱

（法新社斐济首都苏瓦23日综合外电报导）斐济在野党今天指控政府败选后为恋栈掌权，把军队派到首都街头制造「恐惧和混乱」。2006年军事政变上台执政的斐济总理巴依尼马拉马，在14日大选后拒绝认输。

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记者在巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）宣布将动员军队维持「法律与秩序」的隔天，目睹少量军车在街上巡逻；在人们赶办耶诞采购时，场面却显得平静。

12月14日的大选让同为政变领袖出身的前总理拉布卡（Sitiveni Rabuka）所率的在野联盟取得足够席位组成联合政府。

拉布卡出任下届总理须经国会任命，但总理巴依尼马拉马的盟友却将国会会期延宕，与此同时，巴依尼马拉马则引述未经证实的报导称选后出现种族暴力，作为部署军队以及「履行职责」保卫斐济安全的理由。

许多斐济民众担心，政府声称的种族暴力和军事部署，都是为「悄然发动政变」找藉口。

拉布卡今天批评政府声称选后种族主义加剧，他说高级政府官员正在「散布恐惧和混乱」并「试图拿种族界线引爆国家」。

斐济是由300多个南太平洋岛屿组成的国家，人口主要为印度裔斐济人，内斗暴力过去就是当地一大问题。

不过拉布卡声称高级警官证实，「这些针对印度裔斐济人投掷石块的说法是捏造出来的」。

部分斐济人转而在社交媒体驳斥政府声称分裂和动荡的说法，他们使用#FijiIsUnited标签（hashtag），贴出自己与其他族裔朋友的照片，传达团结、平凡的讯息，证明生活一切如常。

© 2022 AFP