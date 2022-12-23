日本11月通膨涨3.7% 1981年以来最快

（法新社东京23日电） 日本官方今天公布数据显示，11月物价上涨创1981年以来最快速率，有部分原因是能源成本攀升所导致。

广告 继续浏览后续

日本总务省发布的资料显示，11月不包括波动较大的生鲜食品在内的核心消费者物价，较上年同期上涨3.7%。

加工食品涨幅最大，但电价和冷气机等耐久财价格也上涨。汽油价格则因政府补贴呈缓和涨势。

日本11月通膨数字远低于美国、英国和其他国家，但远超过日本央行所设定的2.0%长期目标。即使不包括生鲜食品和能源价格，物价指数上涨2.8%。

自年初以来，主要核心消费者物价指数（CPI）持续上升，迫使日本央行调整了长期实施的货币宽松政策。

美国联准会（Fed）和其他国家央行今年来已大幅调升利率以因应通膨高涨。

而日本，自1990年代以来一直在低通膨和通缩之间摆荡，货币政策反其道而行，当局让利率继续维持超低水准，以力图重振经济。

由于日本央行和美国联准会采取截然不同的作法，致使今年来日圆兑美元汇率贬值，从3月的115日圆左右兑1美元，一度贬至151日圆兑1美元。

不过，最近由于日本政府干预，日圆回升一些。

本周，日本央行令人震惊地调整其超宽松货币政策，促使日圆迅速走强。

虽然日本此次调整还未到升息的程度，但分析师表示，这可能有助遏止日圆贬值走势，日圆贬值已开始影响日本大众消费，他们早已为物价上扬、帐单攀涨而辛苦支撑着。

SMBC日兴证券公司（SMBC Nikko）资深经济家宫前耕也（Koya Miyamae）表示，短期内物价还可能继续上涨。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP