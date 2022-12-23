泰国2023年大选将至 总理帕拉育宣布寻求连任

（法新社曼谷23日电） 泰国总理帕拉育今天告诉当地媒体，他会在明年的泰国大选中寻求连任。泰国下一届国会大选预定不晚于明年5月举行。

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法新社报导，2014年5月时任泰国陆军总司令的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）发动政变，同年8月根据临时宪法就任总理，然后在有争议的2019年选举中巩固自身地位，但他的声望一直都很低迷。

帕拉育今天在曼谷总理府（Government House）外头告诉媒体，新成立的泰国民族团结党（United Thai Nation Party）「已经提出支持我在下届选举成为下一任总理候选人」。

他说：「我今天会明确表示…我已经决定担起这个角色。」

另外，主导目前执政联盟的人民力量党（Palang Pracharath Party, PPRP）已经宣布，推派党主席兼副总理普拉威（Prawit Wongsuwan）竞逐下届大选。

帕拉育和普拉威都曾在泰国军队服役，他们的政治命运数十年来一直交织在一起。

帕拉育表示，尽管两人的政治路线有所分歧，但他们之间的关系仍然很紧密。

大选的日期尚未确定，但如果国会没有提前解散，目前的国会将在明年3月结束会期，以便为5月的投票做好准备。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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