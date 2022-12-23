泽伦斯基与拜登展现决心 专家：战争疲乏成隐忧

（法新社华盛顿22日电） 乌克兰总统泽伦斯基访问华府，向俄国传递坚定团结与抵抗决心。但国防分析人士认为，乌克兰需在战事中端出更多具体成果，才能将美国与北约支持力道延续至2023年。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日访华府与美国总统拜登会谈，这是他自俄乌2月开战以来首次离开乌克兰出访，赢得拜登及美国国会议员坚定支持承诺。

不过，出席泽伦斯基在美国国会演讲的共和党人很少，拜登也以盟友担忧为由不愿提供强大的攻击性武器，凸显美国的相挺并非无限。这会让乌军压力大增，未来几个月与俄军交战中势必得取得更多进展。

华府智库哈德逊研究所（Hudson Institute）国防专家柯菲（Luke Coffey）说：「在接下来几个月里，乌克兰在美国、欧洲盟国及合作伙伴的财政支持下，处于有利地位。」

柯菲预估乌军这个冬天将对乌国东南部被俄军占领的梅利托波尔（Melitopol）发动新一波攻势。

他说如果反攻成功，有助乌克兰在较长时间内巩固西方的支持力道，「但我们必须开始思考，这可能是一场以年为单位的战争，而非以月为单位。我们得开始做相应打算」。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）国际安全计画主任琼斯（Seth Jones）表示，莫斯科当局展现的所有迹象都表明「这是场持久战，愿不惜一切代价取胜」。

在泽伦斯基前往华府当天，蒲亭接见俄军高层官员，宣布扩充俄军规模与供应部队更佳装备。他说：「我们对资金的提供没有上限。国家和政府正在供应军队所需的一切，应有尽有。」

中东安全谘询公司勒贝克国际（LeBeck International）情报主管霍洛维兹（Michael Horowitz）表示，泽伦斯基要收复包含克里米亚在内所有失土的目标能否实现，是盟国间「没说出口的担忧」。

霍洛维兹说：「随俄罗斯入侵进展停滞，蒲亭寄望乌克兰国内与西方对战争出现疲乏，如此就能逼基辅当局上谈判桌。因此未来几个月，乌克兰最需要新的军事胜利，这才是能真正避免战争疲乏的唯一解方。」

© 2022 AFP