涉收卡达贿赂遭押 欧洲议会前副议长盼获保遭驳

（法新社布鲁塞尔22日电） 卡达疑贿赂希腊籍欧洲议会前副议长凯利（Eva Kaili），目前被拘留的她，申请于候审期间保释，检方今天表示，她的申请已被驳回。

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本月稍早有4名疑犯在比利时被捕，44岁的凯利也在其中。她自称清白，在听证会上要求让她在接受电子监控的条件下获释，但这项请求已被驳回。

她的律师李索波洛士（Andre Risopoulos）告诉法新社，凯利不会提出上诉，这意味着在调查持续进行之际，她至少要再被关1个月。

李索波洛士在法院做出决定之前对记者说，凯利正「积极配合」比利时的调查，如果能够获释，她愿意配戴可追踪行迹的电子设备。

在警方本月展开搜查后，曾任新闻主播的凯利就被免去欧洲议会副议长的职务，她是这起贪腐案中最知名的涉案人。

卡达官员坚称，卡达没有参与任何不法行为。

凯利的另一名律师迪米特拉科普洛斯（Michalis Dimitrakopoulos）昨天告诉记者，凯利很痛苦且「非常不安」，她觉得自己被同列被告的男友乔吉（Francesco Giorgi） 背叛了。

迪米特拉科普洛斯说，凯利「没有弃保潜逃的风险，也没有能力销毁证据」。

比利时警方12月9日搜索多个地点，查获150万欧元（约新台币4900万元）现金，并逮捕凯利。（译者：李晋纬/核稿：曾依璇）

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