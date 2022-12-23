禁女性读大学 阿富汗当局称女学生未遵守服装规定

（法新社喀布尔22日电） 阿富汗塔利班政府高等教育部长纳丁今天表示，阿富汗近日禁止女性接受大学教育，是因为女学生都不遵守当局指示，其中包括合宜的服装规定。

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阿富汗前几天宣布的女性就读大学禁令，是塔利班（Taliban）去年8月再度掌权以来，对阿富汗女权实施的最新限制措施。

这项禁令马上引起世界各国反弹，包括数个穆斯林国家，他们视此举违反伊斯兰教，七大工业国集团（G7）也指出，禁止女性上大学可能构成「违反人道罪」。

但塔利班政府的高等教育部长纳丁（Neda Mohammad Nadeem）今天坚称，女学生无视伊斯兰教的指示，包括该穿什么服装，或是外出时须由男性亲属陪同。

纳丁接受国营电视台访问时说：「阿富汗伊斯兰大公国高等教育部的女性教育相关指示已通过14个月，遗憾的是，没有人落实遵守。」

「她们穿的就像要去参加婚礼。那些从家里出来上大学的女孩子，也没有遵守配戴希贾布头巾（hijab）的规定。」

纳丁还指出，一些科学科目不适合女性读。他说：「工程、农业和一些其他课程，无助于维护女学生的尊严和荣誉，也跟阿富汗文化格格不入。」

© 2022 AFP