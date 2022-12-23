美国1.7兆美元开支案过首关 众议院须批准以免政府停摆

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦参议院今天通过规模1.7兆美元的年度开支法案，包括450亿美元用在援助乌克兰，以及选举法改革措施以免去年国会大厦遇袭事件重演。

广告 继续浏览后续

这项截至2023年9月财政年度的法案现在转交众议院，必须在23日午夜前批准，以维持联邦政府运作，一般认为政府不太可能会在耶诞假期停摆造成严重危机。

民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示：「这项法案通过非常重要，因为有益于各个家庭、退伍军人、国家安全，甚至是我们民主机制的健全。」

众议员希望在今天达成共识，不过法案细则引发的角力可能导致他们留在华府，而大规模冬季风暴来势汹汹，恐会造成华府交通混乱。

众院未能通过法案呈交总统拜登批准的话，对白宫和国会来说会很尴尬，毕竟近日刚热烈欢迎乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）访问华府，并敦促民主党和共和党通过法案当中内含的450亿美元对乌援助。

不过外界预期法案应该会顺利在众院通过，目前民主党仍握有多数，不过几天后第118届国会上任，将由共和党掌控众院。

这项规模庞大的法案涵盖联邦政府日常管理几乎所有方面支出，包括执法、制定外交政策和管理军队等。

但同时也具备不太明显相关的附加经费，例如一项改革措施目的在补强选举法，以明确表示副总统无权单方面推翻选举结果。

© 2022 AFP