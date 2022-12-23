美援爱国者 乌克兰防空系统大杂烩更难整合

（法新社巴黎22日电） 分析家表示，乌克兰的防空网由不同的各国系统凑成，最新者是美制爱国者防空飞弹，这虽能带来新助力，却也会让后勤整合更复杂。

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乌克兰有德国IRIS-T、法国「响尾蛇」（Crotale）、挪威「国家先进防空系统」（NASAMS）、义大利阿斯派德2000（Aspide 2000）、美国鹰式（HAWK）等防空武器，之后很快又还会加入爱国者防空系统。

智库「欧洲外交关系协会」（ECFR）研究员、前北大西洋公约组织（NATO）副秘书长葛兰德（Camille Grand）说：「从严格军事角度看，拥有太多不同系统其实操作起来并不容易，因为要建立后勤，会变得十分困难。」

与2月底俄国侵乌后西方国家源源不断交付火炮和装甲车时面临的挑战相同，每个防空系统都需要不同的训练和维护，乌克兰部队得被迫加快学习和适应。而乌克兰自己本身也还有苏联时代留下来的防空系统，包括山毛榉-M1（BUK-M1）或S-300等。

葛兰德说：「因为多样性和操作上的复杂性，我们没办法看到系统之间能有完美整合及协同作战能力，我们只能想像乌克兰防空司令部会设法成功整合。」

来自法国军方的消息来源表示，系统太庞杂会带来危险及操作上的挑战。

消息人士说：「当系统不具协同作战能力时，要让它们一起运作，并优化它们的使用，对指挥中心构成真正挑战。同时使用那么多种地对空飞弹系统又不能整合时，尤其可能发生误击风险，目前乌克兰已比开战之初使用更多防空武器。」

上个月在俄国对乌克兰各城市发动的一波飞弹空袭期间，与乌克兰交界的波兰东部境内遭飞弹打中，最后西方研判是乌克兰的防空飞弹误击酿祸。

© 2022 AFP