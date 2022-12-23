苏格兰议会通过性别认同改革法 松绑变性限制

（法新社爱丁堡22日电） 即使执政苏格兰民族党（SNP）内部罕见跑票，英国政府也表达「关切」，苏格兰议会今天依旧通过一项争议性法案，让民众可更轻易且快速地改变性别。

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位于爱丁堡的苏格兰议会以86票赞成、39票反对的表决结果，取消了个人进行变性手术前，必须提供患有性别焦虑症的医学诊断证明规定。

苏格兰议会议长强斯顿（Alison Johnstone）在公众旁听席的热烈掌声中说：「动议获得通过，苏格兰性别认同改革法案（Gender Recognition Reform Scotland Bill）获得通过。」

尽管在法案审议时，多名苏格兰议员试图将变性年龄门槛维持在18岁，但未能成功；根据新法，16岁和17岁民众也被允许改变性别。

此外，新法也将必须以自我认同性别生活至少两年的要求降低到3个月，16岁和17岁申请者为6个月。

反对这项议案的人担心，此法通过可能对女性构成危险，特别是在单一性别空间（single-sex spaces）。

但苏格兰政府坚称，这项立法不会抵触「平等法」（Equality Act）。根据2010年通过的平等法，在某些例外状况下，可以依法拒绝接受过变性手术的人进入单一性别空间，例如女性避难所或更衣区。

性别认同改革法案是苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在8年任期内，面临党内最大反对声浪的议题。

她在冗长辩论中表示：「我是一名女权主义者，我会为妇女权利辩护。在我有生之年，将尽我所能保护妇女的权利。」

施特金话锋一转，捍卫这项法案的通过，表示以前的变性制度「造成太多困扰、创伤，而且不够人道」。

她说：「我认为，这是我担负责任中很重要的一部分，要让我们国家受污名化的少数族群生活更好一点、更轻松一点，消除他们日常生活中所遭受的一些创伤。」

保守党议员汉密尔顿（Rachael Hamilton）则表示，整个社会都将因为这项法律而面临风险。

© 2022 AFP