俄罗斯入侵 乌克兰谷物收成减少40%

（法新社基辅23日电） 乌克兰谷物协会（Ukrainian Grain Association）负责人伊瓦申科今天告诉法新社，由于俄罗斯入侵，乌克兰今年谷物收成推估比去年减少约40%。

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伊瓦申科（Sergiy Ivashchenko）说，「我们估计到今年底谷物收成是6500万到6600万吨」，去年收成创下1亿600万吨纪录。

伊瓦申科说，「（歉收）主因是战争」，战争立即导致燃料短缺，并阻碍播种。

乌克兰是重要粮食出口国，但俄罗斯在2月底入侵后阻挡乌克兰港口运输，并封锁2000万吨谷物输出。

伊瓦申科说，「港口遭到封锁…这打破了循环」，切断农民收入来源。

他解释道：「当然还有战争，意味着农民没有足够的钱来购买肥料，他们的生产量下降。」

在联合国和土耳其斡旋下，具有里程碑意义的乌克兰谷物出口协议于今年7月签署，为恢复出口建立一条安全的运输廊道。

伊瓦申科说，「多个地区遭到占领、在田间的战斗以及基础设施遭到破坏」仍然严重瘫痪农作物生产。

他说：「我们通常在超过约2500万公顷土地上播种谷物。今年我们只收割1800到1900万公顷土地的粮食。」

在与俄罗斯的紧张谈判后，乌克兰谷物出口协议在11月延长120天。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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