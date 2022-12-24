称梅根应游街示众惹议 英国太阳报后悔刊文

（法新社伦敦23日电） 英国「太阳报」（The Sun）上周刊登名嘴克拉克森评论哈利王子妻子梅根的专栏文章，内容提到他梦想梅根被拉去游街示众，引来2万多人投诉。「太阳报」今天为了刊登此文深表后悔。

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克拉克森（Jeremy Clarkson）曾主持英国广播公司（BBC）节目「顶级跑车秀」（Top Gear），享有高知名度。他在替太阳报撰写的文章中说，他「厌恶」梅根（Meghan），梦想着有一天，「她赤身裸体被拉到英国每一座小镇游街示众，群众高喊『可耻』，并朝她泼粪」。

超过2万人向英国「独立新闻标准组织」（Independent Press Standards Organisation）投诉，数字创下历来最多纪录，还有许多知名人士批评这篇文章，包括作家浦尔曼（Philip Pullman）与伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）。

克拉克森的文章是回应哈利夫妇最近在影音串流平台Netflix推出的纪录片「哈利王子与梅根」（Harry & Meghan），太阳报网站后来将文章撤下。

太阳报在网站声明中表示：「我们后悔在太阳报刊登这篇文章，我们真诚地道歉。」太阳报补充说，这篇文章也会从档案中撤除。

经克拉克森要求，太阳报已于19日自网站撤文。克拉克森在推特（Twitter）发文说，他「不太得体地提到『权力游戏』（Game of Thrones）场景，惹得许多人不快」。

他又说：「造成这么大的伤害，我很震惊。未来我会更谨慎。」

热门影集「权力游戏」的着名场景之一是，一名女性角色被迫裸体「游街示众」，沿途有民众朝她丢垃圾。

太阳报表示：「专栏作家的文章纯属个人意见，但身为出版方，我们知道言论自由伴随着责任。」

在Netflix纪录片中，哈利与梅根指责爱挖八卦的英国小报怀有种族歧视、企图「打垮」梅根，还在一波具有针对性的行动中害得梅根流产。

© 2022 AFP