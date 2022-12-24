美国会通过1.7兆美元开支法案 拜登赞两党为民合作

（法新社华盛顿23日电） 美国国会今天通过规模1.7兆美元的年度开支法案，包括约450亿美元用于援助乌克兰，以及选举法改革措施，以免去年国会大厦遇袭事件重演；美国总统拜登赞扬两党为民合作。

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美国联邦参议院昨天批准这项法案后转交众议院，众议院在今天午夜期限前数小时表决通过，以维持联邦政府运作。

拜登乐见表决结果，他在声明中说，「这项法案进一步证明共和党与民主党能够携手合作为美国人民服务，我很期待来年持续有跨党派合作进展」。

若国会未能通过法案呈交拜登批准，情况会很尴尬，毕竟近日乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）刚访问白宫，而法案包含449亿美元对乌紧急军事与经济援助。

不过这项法案最终顺利在众议院过关。目前民主党仍握有众院多数，但数天后第118届国会上任，将由共和党掌控众议院。

众议院今天以225票赞成、201票反对的表决结果通过法案。共和党有9名众议员跑票，加入民主党投赞成票的行列；民主党则仅1人投反对票。

即将卸下众议院议长职位的裴洛西（Nancy Pelosi）说：「我们在这项立法中提供另一轮重要的安全、经济和人道援助，并且引以为荣。」

「正如乌克兰总统那天晚上演讲所说，这真的不是在做慈善，而是关乎安全，关乎共同合作。」

这项规模庞大的法案将对联邦机关拨款到2023年9月底，涵盖联邦政府日常管理几乎所有方面支出，包括执法、制定外交政策和管理军队等。

法案同时也具备与资金不太明显相关的附加功能，例如一项改革措施目的在补强选举法，以明确规范副总统无权单方面推翻选举结果。

© 2022 AFP