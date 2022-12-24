英国查验护照人员罢工 公务员和军方撑住机场顺畅

（法新社伦敦23日电） 英国公部门争取调薪的行动持续升级，查验护照人员发起罢工。当局原本担心机场会出现混乱情况，但今天派出军方人员暂时代理查验，将罢工影响减到最小。

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在耶诞假期周末之前，约有25万名旅客预定抵达6座受英国边境检查署（Border Force）人员罢工影响的机场。

有关单位已警告旅客可能遇到长时间延误情况，但伦敦盖维克（Gatwick）和希斯罗（Heathrow）机场都表示，在政府调派军方和公务人员后，证照查验大厅运作正常。

旅客季柏克维特（Lucy Zilberkweit）松了口气，她在推特上发文说：「刚降落希斯罗机场，从未见过这种由（英国）内政部和军方执行入出境管制的效率…通关超快！」

英国6座机场和南部纽黑文（Newhaven）港口约1000名人员参与英国公共和商业服务工会（Public and Commercial Services Union, PCS）主办的罢工行动。6座机场分别为希斯罗、伯明罕（Birmingham）、卡地夫（Cardiff）、盖维克、格拉斯哥（Glasgow）和曼彻斯特（Manchester）机场。

除12月27日外，他们在今年所剩天数里会每天罢工；本周也有护理师和救护车人员的罢工行动。

铁路人员24日下午将再次罢工直到27日清晨，而公路和邮政人员也在罢工中。

© 2022 AFP