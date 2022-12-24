诱骗未成年拍色情片 西班牙警方抓获FBI十大通缉要犯

（法新社马德里23日电） 西班牙警方今天宣布逮捕美国联邦调查局（FBI）十大通缉要犯之一，他因拍摄儿童色情片等罪名在美国被判处终身监禁后展开逃亡，以假名入住马德里一家旅馆时被警方抓获。这是西班牙当局首次抓获名单上要犯。

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这名通缉要犯为40岁的纽西兰公民普拉特（Michael James Pratt），他因为儿童色情、性剥削和性侵犯等罪名在美国被判处终身监禁。

他在遭到定罪后展开逃亡，于2019年11月被发布国际通缉令。

警方表示，普拉特以假名入住马德里市中心一家旅馆，企图逃避追缉，遭到识破后被警方抓获。

西班牙警方表示，美国调查单位怀疑普拉特人在西班牙已有一段时间，但先前的搜索集中在巴塞隆纳，并未成功找到人。

警方表示，普拉特在2012至2019年间以欺骗方式招募未成年女孩与年轻女性录制色情影片，藉此获取超过1700万美元（约新台币5.2亿元）暴利。

西班牙当局表示，FBI的通缉要犯当中，仅有57人在FBI的管辖区外抓获，西班牙是首次抓获名单上要犯。

警方称，普拉特在网路上刊登广告招募「模特儿」，实际上却是拍摄色情片。他会付钱让几名女性扮演「诱饵」，藉此说服受害者拍摄的内容不会被发布至网上。

© 2022 AFP