南非油罐车爆炸意外 罹难数增加到10人

（法新社约翰尼斯堡24日电） 约翰尼斯堡（Johannesburg）以东城市博克斯堡（Boksburg）发生一辆油罐车爆炸的意外，南非紧急救难部门今天表示，死伤人数升至10人丧命、约40人受伤。

广告 继续浏览后续

一辆载有液化天然气（LPG）的油罐车今天早上卡在桥下，附近有一间医院以及多栋住宅。

当地紧急救难部门发言人纳拉帝（William Ntladi）表示他们上午7时50分接到通报后，派员前往救火，但油罐车还是爆炸了。

他表示，死亡人数从先前的9人攀升到10人。

伤者当中，约有一半伤势严重，另有15人伤势虽重但情况稳定。纳拉帝补充道，其中一名伤者是油罐车司机。

纳拉帝表示，还有6名消防员受到轻伤。

上传社群媒体的影片显示，油罐车疑似因为太高而无法从桥下通过，引发一团巨大的火球。

目击者布伊森（Jean Marie Booysen）形容，上午6时30分过后没多久，就出现一次「巨大震动」。

「我上楼去喝杯茶，然后看到巨大的火焰，我以为是有房子着火了。」

她表示，她后来得知其中两名罹难者「是住对街的两个孩子，一个16岁的女孩，和每个周末来帮我整理草坪的25岁男孩」。

另一名自称威廉（William）的目击者称，附近的人都感受得到爆炸威力。

「我想我离现场仅50公尺，第3次爆炸时，我大概距离400公尺远。」

他说：「火真的都烧到我背后了。」

© 2022 AFP