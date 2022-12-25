塔利班禁女性任职NGO 3援助机构暂停阿富汗业务

（法新社喀布尔25日电） 阿富汗塔利班政府下令禁止女性在所有国内和国际非政府组织工作，包括拯救儿童基金会等3个外国援助机构今天宣布暂停当地业务。

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塔利班（Taliban）政府这项最新限制对在全国各地进行人道工作造成打击，联合国机构和数十个在阿富汗营运的非政府组织的代表齐集首都喀布尔进行会商。

拯救儿童基金会（Save the Children）、挪威难民理事会（Norwegian Refugee Council）、美国粮食救济难民协会（CARE）在联合声明中指出：「没有女性工作人员参与，我们无法有效接触到阿富汗亟需帮助的儿童、妇女和男性。」

「我们在厘清这项宣布之际，将暂停有关计画，更要求让男性和女性能同样继续对我们在阿富汗的拯救人命援助工作作出贡献。」

塔利班当局昨天下达上述命令后立即招致国际谴责，各国政府和国际组织无不就数以百万计阿富汗人赖以活命的人道工作将受的影响提出警告。

伊斯兰主义强硬派的塔利班政府不到一周前才下令禁止女性上大学，在全球引起公愤，并在部分国内城��引起抗议。

经济部昨天威胁，非政府组织若未贯彻这项命令，将遭到吊销营运执照。核发相关执照的经济部表示，接获任职非政府组织妇女未妥适遵守伊斯兰着装规定的「严重投诉」。

塔利班下达上述最新指令后，由联合国机构与数十个外国非政府组织组成的人道主义国家小组（Humanitarian Country Team）代表在喀布尔开会，商讨是否暂停所有援助工作。

联合国谴责塔利班政府经济部上述命令，表示将要求塔利班提出解释，强调「系统性地从公领域各层面和政治生活中排除女性，将导致阿富汗倒退，并危害追求国家和平或稳定的任何努力」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，这项禁令对阿富汗人将「具毁灭性」，因为「拯救数以百万计人命的生死攸关援助将会因此中断」。

© 2022 AFP